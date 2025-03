Sport.periodicodaily.com - Como-Empoli: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre si giocano la salvezza, ma se i lariani sono più vicini all’obiettivo, i toscani dovranno sudarsela fino alla fine.si giocherà sabato 29 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Senigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani devono sfruttare questo turno casalingo per conquistare tre punti che li avvicinerebbero al traguardo della salvezza,. La squadra di Fabregas è attualmente al tredicesimo posto con 29 punti, si ben comportata fin’ora tra le mura amiche con 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. I toscani stanno peggio dei toscani e sono.alla ricerca disperata di punti per risalire la classifica. La squadra di D’Aversa non vince da 12 partite tanto da mettere seriamente a rischio la permanenza nemmeno massima categoria.