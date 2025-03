Ilrestodelcarlino.it - "Commercianti avanti per fare bella la città"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Di fronte ad quarantina, sugli oltre 260 potenziali commerciati che potrebbero aderire, il comune di Codigoro, ieri pomeriggio, ha presentato la creazione dell’Hub urbano chiamato "Codigoro, volano commerciale". Fondamentale sarà l’adesione, che non costa nulla e non comporta nessun impegno, se non quello di formulare delle proposte per rilanciare il commercio nel centro di Codigoro, della maggior parte degli oltre 260entro la fine della mese. Il comune di Codigoro è uno dei 3 della provincia, gli altri sono Ferrara e Copparo, e dei 360 in tutta la regione ammessi al finanziamento per la creazione dell’Hub urbano. Uno strumento nel quale il Comune assieme alle associazioni di categoria Ascom, Confesercenti, Cna e Confartigianato vuole valorizzare il commercio locale, creando maggiore attrattività per le attività esistenti e attirando nuovi insediamenti.