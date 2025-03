Comincia oggi la Festa delle Offerte di Primavera 2025 | le 30 migliori offerte e gli sconti da non perdere su Amazon

Leggi su Fanpage.it

Ha inizio, 25 marzo, ladi. Dalla mezzanotte difino alle 23.59 del 31 marzo sarà possibile acquistare a prezzi ribassati smartphone, smart tv, smartwatch, dispositivi per la cura del corpo, elettrodomestici per la casa e tutto quello che serve per rendere la casa tecnologica, ma non solo. L'evento, infatti, coinvolge conimperdibili tutte le categorie merceologiche.