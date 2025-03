Lettera43.it - Come viene festeggiata la Festa della Repubblica in Italia: le iniziative

Leggi su Lettera43.it

Il 2 giugno si celebra ogni anno la. Si tratta del giorno in cui nel 1946 glini sono stati chiamati a votare tra Monarchia e, scegliendo quest’ultima. Un momento cruciale per la storiana, con un Paese intero a cercare una svolta dopo il Ventennio fascista e gli anniSeconda guerra mondiale. Da oltre 75 anni il 2 giugno è quindi diventato un giorno dinazionale, al pariLiberazione, il 25 aprile, e di altre festività civili e religiose. Ecelebrato in tuttacon diverse.Laistituita nel 1949La Corte di cassazione ha poi sancito la nascitana il 18 giugno 1946, in ritardo rispetto ai dati sul voto a causa di diversi ricorsi dei monarchici. L’si è così lasciata alle spalle 85 anni di regno, oltre al ventennio fascista e alla Seconda Guerra Mondiale.