Linkiesta.it - Come ti divento food and beverage manager

Leggi su Linkiesta.it

A fine febbraio l’Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, ha aperto le porte ai futuri studenti per l’open day del master inandmanagement, un programma intensivo che combina formazione teorica e pratica per fornire gli strumenti necessari per specializzarsi in un settore che fino a qualche anno fa quasi non esisteva. E che ora esiste anche grazie a professionistiAndrea Cartapatti, trevigiano, cinquantotto anni di cui dieci trascorsidirettoredel gruppo Blu Hotels, una compagnia che comprende più di trenta strutture in Italia, tutte dotate di bar e ristorante. Un impegno non da poco per Cartapatti che con la sua squadra – sette persone con età e caratteristiche molto diverse e attentamente combinate – lavora quotidianamente per costruire proposte gastronomiche ed enologiche specifiche per ogni attività, rispettando e promuovendo l’offerta locale.