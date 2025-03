Come installare una ROM Custom Android su ogni smartphone

Leggi su .com

Le ROM personalizzate, oROM, sono il vero valore aggiunto di, a patto di saperle utilizzare.Si tratta di versioni personalizzate del sistema operativoche,sappiamo, anche se di proprietà Google, è un sistema open sourceLinux e può quindi essere preso da qualsiasi sviluppatore capace e diversificato al suo interno.Quando Google rilascia una nuova versione di, pubblica anche i codici sorgenti che i programmatori possono modificarevogliono allo scopo di aggiungere funzioni assenti o anche per rendere compatibile una versione diche non sarebbe disponibile per un particolare(vecchio).Le ROM, quindi, non sono soltanto un gioco per smanettoni che vogliono fare esperimenti, ma sono utilissime anche per(il termine corretto in questo caso è "flashare") l'ultima versisone disu unodi tre anni fa, per rimuovere le app preinstallate dal produttore, far durare di più la batteria e rendere più veloce il sistema di unoeconomico o anche per avere l'originale versione disuquelli Samsung o Xiaomi dove il sistema è molto personalizzato.