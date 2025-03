Spettacoloitaliano.it - Come finisce Sicilian Ghost Story: finale spiegazione e storia vera del film

, trama edelè undrammatico italiano del 2017 diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Fonde realtà e fantasia per raccontare ladi Giuseppe, un ragazzino di 13 anni che scompare misteriosamente in un paesinoo.Ilè ispirato al rapimento e all’omicidio di Giuseppe Di Matteo nella vita reale, un tragico evento legato alla violenza mafiosa. Opera d’apertura della 56esima edizione della Semaine de la Critique al Festival di Cannes il 18 maggio 2017, è diretto a quattro mani da Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, già insieme alla regia di “Salvo” del 2013. “” ha vinto il Nastro d’Argento 2017 per la miglior fotografia e la miglior scenografia e il David di Donatello 2018 per la migliore sceneggiatura non originale.