Come capire il tuo cane? I segreti del suo linguaggio del corpo

il tuonon è difficile se sei in grado diil suofatto dal movimento delle orecchie, della coda o persino da uno sbadiglio. I nostri amici pelosi non hanno bisogno delle parole per esprimere felicità, paura o disagio: il loroè un libro aperto, basta saperlo leggere. Insieme a Harmony Diers, esperta del Texas A&M College of Veterinary Medicine, scopriremodecifrare quei piccoli gesti che fanno ogni giorno, trasformandoti in un vero detective delle loro emozioni.I cani riducono lo stress degli studenti universitariil to: i segnali che sta bene (e ti ama)Immagina: torni a casa e lui ti corre incontro con la coda che sembra un elicottero impazzito. Ma la vera gioia? La riconosci da questi dettagli:La coda che disegna cerchi nell’aria,se volesse scrivere “ti amo” con il movimento.