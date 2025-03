Gqitalia.it - Come Cadillac cambierà la Formula 1 dal prossimo anno

Adesso è ufficiale: dal 2026 i team di1 non sarpiù 10, ma 11. Il nome nuovo è quello, prestigioso, della, ammessa in1 e pronta a prendere parte alMondiale. L'ultimo tassello burocratico che ancora mancava per la definitiva ammissione della squadra americana è arrivato settimana scorsa, con il riconoscimento ufficiale del progetto da parte di Fia, la federazione automobilistica internazionale, e Liberty Media, la società che organizza il Mondiale di F1.https://twitter.com/fia/status/1898043446532690064Dal no al sìIl comunicato ufficiale di ammissione dinella1 è arrivato a poco più di undi distanza dal clamoroso rifiuto di Liberty Media alla candidatura presentata dalla Andretti Global. Il motivo di questo dietrofront pare sia da ricercarsi nell'uscita dal progetto di Michael Andretti, figlio dell'ex pilota Mario Andretti, giudicato poco credibile dai vertici della1 (Andretti jr.