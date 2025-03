Quotidiano.net - Come affrontare il cambio dell’ora senza stress

La primavera è sinonimo di cambiamento, non solo per quanto riguarda la luce, ma anche l’orario. Nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2025 scatta l’ora legale in Italia: si tratta di una modifica che può avere un impatto profondo sul bioritmo, che alcuni potranno percepire in modo più sensibile. Il, sia in primavera con l’ora legale, sia in autunno con il ritorno all’ora solare, può influire sul benessere psicofisico. Sebbene si tratti di un semplice spostamento di 60 minuti, numerosi studi dimostrano che il nostro orologio biologico non si adatta istantaneamente, portando a disturbi del sonno, cali di concentrazione e variazioni nell’umore. Ecco alcune strategie peral meglio la primavera e i suoi cambiamenti. Il risveglio:iniziare la giornata con energia Secondo la ricerca di Till Roenneberg, esperto di cronobiologia all’Università Ludwig Maximilian di Monaco, il ritmo circadiano segue l’alternanza naturale di luce e buio: anche la minima alterazione è in grado di influenzare il ciclo sonno-veglia.