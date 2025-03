Oasport.it - Combinata nordica, comeback di Samuel Costa! Torna in attività per Milano Cortina 2026

Annuncio a sorpresa da parte di, che ha comunicato il proprioagonistico. Nella giornata di lunedì 24 marzo, un post sui social network ha ufficialmente certificato il ritorno in azione del combinatista azzurro, il quale aveva inaspettatamente optato per ritirarsi al termine dell’inverno 2023-24.In maniera altrettanto – anzi, ancora più – inattesa, il trentatreenne altoatesino ha fatto “inversione a U”. Il suo ritiro si è rivelato in realtà un anno sabbatico, poiché dopo aver disertato le competizioni nel 2024-25, sarà della partita nel 2025-26.Si tratta di una buona notizia per l’Italia della, poiché viene recuperato un atleta in grado di incidere quantomeno sullo stesso livello del conterraneo Aaron Kostner, divenuto leader del movimento dopo l’addio – pardon, l’arrivederci – del più esperto gardenese.