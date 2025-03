Calciomercato.it - Colpo di scena Allegri: l’annuncio che fa tremare Spalletti

Il tecnico livornese non vede l’ora di tornare in panchina. Le ultime sul Milan e sul futuro della Nazionale italianaMaxsi è ripreso tutto quello che era suo. Fallito il progetto Motta, fallito soprattutto il progetto Giuntoli che un anno fa, di questi tempi, stava già pianificando la nuova Juve senza di lui.Non a sua insaputa, però, come appurato dalla sua reazione furiosa dopo la vittoria della Coppa Italia. Aveva invece saputo già tutto, e molto prima ovviamente.diche fa(LaPresse) – Calciomercato.itDopo un anno da disoccupato, ma senza il problema di arrivare a fine mese,freme dalla voglia di tornare in panchina. Dove? Non in Arabia, rifiutata pure di recente perché l’ambizione è quella di rimanere nel calcio che conta.