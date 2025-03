Colpo dell’Atletica Libertas Livorno | firma il mezzofondista Riadh Chninnini

Leggi su Corrieretoscano.it

– Non si sono ancora spente le luci della ribalta sulla splendida medaglia d’oro ai campionati del mondo di Nanchino di Andy Diaz ed ecco che la AtleticaUnicusanocolpisce nuovamente con l’arrivo in casa amaranto deltunisino. Un atleta che negli ultimi anni si è distinto in Europa sia sugli 800 sia nei 1500. Un palmares di tutto rispetto fin da giovane con il quinto posto ai campionati del mondo under 20 sia nel 2022 ai Giochi del Mediterraneo dove è riuscito a conquistare un quinto posto sugli 800 e un sesto posto nei 1500.Per lui che vanta negli 800 il tempo di 1’45”46 e nei 1500 3’41”20, risultato ottenuto nel maggio del 2022 con la vittoria al Meeting di Lucca, un arrivo di qualità per la famiglia amaranto.