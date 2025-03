Ilgiorno.it - Colpito al torace nella sua officina. Cinquantanovenne al Niguarda

Infortunio sul lavoro ieri nel pomeriggio a Cadrezzate con Osmate: un uomo di 59 anni è rimasto ferito all’addomesuaper riparazioni di auto. Subito soccorso e trasportato all’ospedaledi Milano ha riportato traumi ale all’addome. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto il, titolare dell’, stava smontando il motore di un veicolo quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire, una parte si è staccata colpendolo ale all’addome. La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 15.30: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con ambulanza e automedica, in volo anche l’elisoccorso, decollato dalla base di Como. Sono intervenuti anche i carabinieri e il personale di ATS Insubria competente in materia di sicurezza sul lavoro.