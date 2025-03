Spazionapoli.it - Colpaccio Napoli, l’ex infiamma i tifosi: “È tutto vero!”

Leggi su Spazionapoli.it

Possibiledi calciomercato per ilin attacco, conbomber azzurro che, confermando l’interesse degli azzurri.Col ritorno degli ultimi reduci dalle sfide delle Nazionali, ilinizia a fare sul serio in vista del big match di domenica sera contro il Milan. L’obiettivo degli azzurri è battere la squadra di Conceicao per continuare a sognare lo scudetto, per il quale l’Inter conserva al momento un vantaggio di tre punti. Intervenuto oggi ai microfoni di “Kiss Kiss“,azzurro German Denis ha fatto il punto della situazione: “Ildeve solo pensare a se stesso, quando fa la partita giusta porta a casa i tre punti, non bisogna concentrarsi sull’Inter. Un discorso mentale di squadra”.Calciomercato, Denis conferma: “Lookman piace al”Oltre alla maglia del, German Denis in carriera ha vestito anche quella dell’Atalanta.