Juventusnews24.com - Collovati è severo con la Juve sull’esonero di Thiago Motta: «Doveva mandarlo via prima per tutta una serie di ragioni!»

di RedazionentusNews24, ex difensore e opinionista, ha parlato delle modalità e delle tempistiche che hanno portato laa esonerareFulvionon risparmia ladalle critiche. Intervenuto nel corso dello storico programma della RAI, “La Domenica Sportiva“, l’ex difensore ha commentato così l’esonero di. Ecco le sue parole sull’ex tecnico bianconero.PAROLE – «Lo spogliatoio è vangelo e se tu hai la maggior parte, non dicola squadra perché mi rifiuto di pensare che abbiala squadra contro, ma se hai più di metà squadra che non accetta le tue regole, non accetta alcuna identità, il tuo modo di pensare come allenatore, è chiaro che devi mandare via l’allenatore: dico che doveviviaperché non c’è via d’uscita».