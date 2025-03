Ilgiornaleditalia.it - Colloqui Riad, saltata dichiarazione congiunta USA-Russia per posizione Ucraina, il ministero della difesa russo: “Impossibile fidarsi di Zelensky”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Come riferito dal senatore Chizhov, èlatra USA eper “ladell’”. Nel frattempo Kiev ha sferrato 3 attacchi contro infrastrutture energetiche russe Era prevista per stamattina alle 9 latra USA e, dopo i c