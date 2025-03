Puntomagazine.it - Colloqui a Riad: un percorso tortuoso verso la tregua in Ucraina

Leggi su Puntomagazine.it

Tra diplomazia e tensioni: i nodi irrisolti della crisiI negoziati a porte chiuse tra Stati Uniti,e Russia asi sono protratti per oltre dodici ore, senza tuttavia portare a svolte significative. Nonostante l’attesa per un comunicato congiunto tra Washington e Mosca, le trattative si sono rivelate complesse e ricche di ostacoli.Uno dei principali nodi irrisolti resta la possibilità di un cessate il fuoco, con particolare attenzione alla protezione delle reti energetiche e alla sicurezza della navigazione nel Mar Nero. Mosca, pur confermando la volontà di continuare i, ha ribadito che “ci sono ancora molti aspetti su cui lavorare” e ha escluso la firma di un documento ufficiale al termine degli incontri.A rendere ancora più incerto il quadro è intervenuto l’ex presidente Donald Trump, che ha sottolineato come asi sia discusso anche di temi delicati, come i confini territoriali e il controllo delle centrali nucleari, in particolare quella di Zaporizhzhia.