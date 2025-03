Thesocialpost.it - Colloqui a Riad per la pace in Ucraina. L’ex Kgb: “Putin accetterà la tregua a obiettivi raggiunti”

sono ufficialmente iniziati itra le delegazioni russe e statunitensi, con l’obiettivo di giungere a un accordo sul cessate il fuoco in. Le trattative, come riportato da una fonte russa, sono destinate a durare a lungo, e il Cremlino ha confermato che uno degli argomenti principali sul tavolo riguarda la possibilità di garantire una navigazione sicura per le navi commerciali nel Mar Nero. In programma per oggi c’è anche un incontro tra le delegazioni ucraine e statunitensi, che si preannuncia come un momento cruciale nelle delicate discussioni sul conflitto. L’accordo sulle terre rare con l’sarà firmato a breve: lo ha ribadito Donald Trump parlando alla Casa Bianca.Nel contesto di questi eventi,presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato pubblicamente della questione delle linee di demarcazione territoriale e della proprietà della centrale nucleare di Zaporizhzhia.