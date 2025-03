Romadailynews.it - Colleferro, controlli straordinari dei Carabinieri: un arresto e quattro denunce

Operazione nei comuni del comprensorio per contrastare droga, alcol e irregolarità lavorative.Proseguono ideidella Compagnia di, impegnati nella prevenzione e repressione dei reati legati alla “movida”, al consumo di droga e alcol, nonché alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Le attività, svolte anche con il supporto dei militari del NAS di Roma e dei tecnici della prevenzione dell’Asl Rm/G, hanno portato a une sanzioni amministrative per migliaia di euro.A Segni, un 32enne sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico è stato denunciato dopo essere stato coinvolto in una lite avvenuta nei pressi di un bar del centro. Sempre a Segni, poche ore dopo, ihanno arrestato un 49enne per spaccio di cocaina: l’uomo è stato sorpreso a cedere una dose a un 32enne, poi segnalato come assuntore.