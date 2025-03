Colle | Grave sovraffollamento carceri

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.00 Per la Polizia penitenziaria, "quotidianamente", "difficili situazioni di tensione e sofferenza, a causa delfenomeno diin atto" nelle. Così il Presidente Mattarella, che sottolinea il "determinante contributo"degli agenti"all'attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena per il possibile reinserimento dei detenuti, nonostante le critiche condizioni del sistema carcerario". Il messaggio in occasione del 208° anniversario del Corpo.