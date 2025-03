Coldiretti e il secondo tavolo (con pasticcio) al ministero dell’Ambiente

Leggi su Open.online

C’è uncapitolo sulla vicenda dei troppi coinvolgimenti dellaai tavoli di governo. Dopo il caso Schillaci-Aletheia, il MASE ha nominato presidente per la “Strategia Nazionale Biodiversità” il responsabile Ambiente di, che però, sottolinea oggi Luciano Capone su Il Foglio è «parte interessata». La nomina doppia dellasul documento strategico per la biodiversitàL’Italia, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, deve aggiornare la sua “Strategia Nazionale Biodiversità 2030”. Un documento complesso, spiega il quotidiano, un piano quinquennale per la biodiversità. E che prevede ovviamente un comitato di gestione con une il supporto tecnico-scientifico dell’Ispra. Il Comitato di gestione può istruire le iniziative, gli atti, i provvedimenti e i documenti tecnici.