Codice fiscale per neonati | da marzo si richiede anche online Ecco la guida passo passo

Buone notizia per i neogenitori: dal 52025 si potràre direttamenteilper il proprio figlio o figlia, senza dover fare file agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate. Lo stabilisce il provvedimento n. 104720/2025 firmato dal direttore dell’Agenzia, in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 1/2024, dedicato al rafforzamento dei servizi digitali.La novità riguarda migliaia di famiglie ogni anno, e va nella direzione della semplificazione burocratica: meno carta, più velocità e trasparenza. A partire dallo scorso 5, quindi, i genitori possono accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e presentare la domanda di attribuzione delper il nuovo nato. Il certificato viene rilasciato in formato digitale e resta disponibile per 30 giorni nella stessa area riservata.