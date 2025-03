Lopinionista.it - Clementoni al Play al Festival del Gioco 2025

Possibilità di accedere ad un’esclusiva espansione di carte inedite del party game Drama Lama e provare alcuni giochi più amati e ultime novitàRECANATI –conferma la sua partecipazione aldel, il più grande evento italiano dedicato al mondo dei giochi analogici – da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte, scientifici e per famiglie. L’edizionesegna un’importante evoluzione per la manifestazione, che si trasferisce da Modena a Bologna, ospitata dal 4 al 6 aprile nei 43.000 metri quadrati di BolognaFiere, suddivisi in quattro padiglioni e animati da oltre 200 espositori, 100 associazioni, 50 ospiti internazionali e 3.000 tavoli da.Presente dal 2021 con un proprio spazio espositivo,continua a rafforzare la sua presenza con uno stand sempre più ampio e ricco di contenuti, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e testare le ultime novità attraverso demo esclusive, acquistare prodotti e vivere un’esperienza immersiva all’insegna del