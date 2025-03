Dilei.it - Claudia Apostolo, chi era la giornalista Rai morta per un malore

Leggi su Dilei.it

Lutto nel mondo del giornalismo italiano. In breve ha fatto il giro del Paese la notizia della morte di, per anni volto del TG Rai Piemonte dopo una lunga gavetta. A portarsela via è stato un, prima di compiere 69 anni il prossimo giugno. In pensione dal 2017, lanon aveva mai smesso di coltivare le sue passioni, interessandosi a progetti di comunicazione legati al cinema ma soprattutto all’ambiente e alla promozione del territorio e della cultura della sua città, Torino.Il cordoglio del mondo del giornalismoPer i lettori era “solo” una penna, ma per amici e colleghi la sua perdita è stata molto di più. La morte diha suscitato grande tristezza nel mondo del giornalismo, nei cuori di chi ha avuto modo di conoscerla e lavorare al suo fianco.