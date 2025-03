Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025: Federica Brignone porta a casa tre sfere di cristallo!

ha conquistato ladelgenerale, quella di discesa libera e anche quella di gigante. La fuoriclasse valdostana ha completato il tris personale grazie al secondo posto ottenuto tra le porte larghe a Sun Valley, superando così la neozelandese Alice Robinson che era uscita nella prima manche sulle nevi statunitensi. La 34enne ha alzato al cielo l’iconica Sfera di, forte di dieci vittorie stagionali (cinque in gigante, tre in superG e due in discesa libera).vola a quota 1.594 punti e 322 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami, che oggi si è imposta dopo il trionfo ottenuto due giorni fa in superG quando mise le mani sul trofeo di specialità. Sofia Goggia è uscita nella gara odierna in terra americana, ma si è garantita il terzo posto ingenerale: per la prima volta nella storia due italiane saliranno sul podio finale, a dimostrazione della loro enorme caratura agonistica.