Citterio, Sofficette BIS vincono il premio “Eletto Prodotto dell’Anno 2025”

LeBIS di, storica azienda di salumi fondata nel 1878 si aggiudicano il” nella categoria Salumi. Ilè stato lanciato sul mercato negli ultimi mesi dello scorso anno dall’azienda con sede a Rho (Mi) ed è realizzato in una pratica confezione da 70 g, composta da due vaschette separate, con 4 fette di prosciutto cotto di alta qualità e 4 fette di formaggio provola dolce. Si tratta di unsenza glutine e senza lattosio, perfetto per farcire un maxi toast, leBIS sono una soluzione rapida e gustosa per un pranzo in smartworking o per una merenda o colazione salata.Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato algrazie alla più grande ricerca sull’innovazione in Italia, che ha coinvolto oltre 12.000 consumatori.