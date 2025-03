Ilrestodelcarlino.it - "Circonvallazione, il progetto è una ‘pezza’ che non risolve i problemi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Martedì 18 marzo sono stato alla presentazione della variante stradale della via Cervese, un’opera attesa da almeno 60 anni, con lo scopo di togliere il traffico di passaggio dagli abitati di Villa Calabra e Calabrina. Il sindaco ha inoltre precisato che la variante sarà una strada per favorire il raggiungimento dalla costa, non solo per i villeggianti che vi transitano, ma anche per gli spostamenti verso il nuovo ospedale che sorgerà nei pressi del casello A14 Cesena. L’attuale proposta comunale e provinciale per gli abitati di Villa Calabra e Calabrina è una specie di serpente stradale che corre dietro gli abitati driblando le diverse costruzioni presenti, 3 km, 4 rotonde. La proposta è stata motivata dal fatto che ci sono troppe case da evitare e poderi da non frammentare, e tenuto conto delle lamentele sentite la sera della presentazione, non ha accontentato nessuno.