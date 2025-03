Ilgiorno.it - Cinque giorni con George e Amal Clooney sul lago di Como: ecco cosa prevede l’evento super lusso previsto per agosto

Laglio (), 25 marzo 2025 - Trascorrerecone signora suldicosta meno di una cena con Trump, ma comunque abbastanza per comprarsi una fuoriserie accessoriata di tutto punto. Se infatti per sedersi a tavola con il presidente degli Stati Uniti occorre staccare un assegno da un milione di dollari, per trascorrere una vacanza da mille e una notte sul Lario con tanto di party a Villa Oleandra ne occorrono 220mila, un terzo dei quali saranno devoluti in beneficenza. Sta facendo discutere il mondo del web e non solo l’ultima iniziativa della coppia di Hollywood che per raccogliere fondi per laFoundation for Justice ha deciso di organizzate un evento riservato a sedici facoltosi fortunati con l’obiettivo di raccogliere un milione di euro. In cambio oltre a partecipare a convegni e seminari, tenuti anche dada sempre impegnata nella difesa dei diritti umani, gli ospiti parteciperanno a eventi glamour nelle dimore più esclusive, gite panoramiche in barca e anche a uno spettacolo tutto per loro al Teatro Sociale di