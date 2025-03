Screenworld.it - Cinema Circus: Nella Tana dei Lupi 2 – Pantera

Inauguriamo oggi una nuova rubrica dedicata prevalentemente ald’azione, ma non solo. Se pensate che il corpo e ilabbiano dei limiti fisici difficili da superare, vi state sbagliando di grosso e qui a Screenworld ve lo dimostreremo:è la nuova rubrica mensile che vi racconta il meglio deld’azione e in generale di quei film in cui le acrobazie e le possibilità infinite dei corpi abbattono ogni barriera e ogni regola – in cui, proprio come al circo, le attrazioni, i numeri, le sensazioni primarie contano più di ogni altra cosa.Perché ci abbiano impiegato sei anni per dare un seguito adei, successo a sorpresa del 2019, bisogna chiederlo alla sorte: tra le motivazioni del ritardo ci sono la pandemia, la guerra in Ucraina e i conseguenti profughi che hanno bloccato la preparazione a Belgrado, il tasso di cambio in Francia.