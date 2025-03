Romadailynews.it - Cina: vice presidente incontra presidente Senato di Repubblica italiana

Ilcinese Han Zheng oggi hato a Pechino ildeldellaIgnazio La Russa. Han ha dichiarato che l’anno scorso i leader dei due Paesi hanno tenuto incontri di successo e hanno raggiunto un importante consenso, indicando la direzione per lo sviluppo delle relazioni-Italia. Ricordando che quest’anno ricorre il 55mo anniversario dell’istituzione dei legami diplomatici tra i due Paesi, Han ha dichiarato che lae’ pronta a collaborare con l’Italia per sviluppare una relazione piu’ matura, stabile, aperta e reciprocamente vantaggiosa con una prospettiva strategica e di lungo termine, per portare maggiori benefici ai due popoli. Lae’ desiderosa di approfondire la cooperazione con l’Italia in campi quali l’economia, il commercio, il turismo, la cultura, l’istruzione e lo sport, e a spingere per ottenere risultati piu’ tangibili, ha aggiunto Han.