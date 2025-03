Formiche.net - Cina, Russia e gli altri. Le minacce alla sicurezza Usa secondo l’intelligence

Leggi su Formiche.net

La guerra in Ucraina “ha assicurato a Mosca una grande quantità di lezioni sulle armi e suloccidentale in una guerra su larga scala” e questa esperienza “probabilmente metterà a dura prova i futuri piani di difesa degli Stati Uniti, anche nei confronti diavversari con i quali Mosca sta condividendo le lezioni apprese”. È quanto si legge nell’Annual Threat Assessment, la relazione annuale delcommunity degli Stati Uniti, pubblicata oggi e presentata da Tulsi Gabbard, direttrice delnazionale, al Congresso.Nel suo intervento, Gabbard ha evidenziato che “le capacità militari nucleari e convenzionali della, insiemesua dimostrata resistenza economica e militare” davanti alle sanzioni imposte dall’Occidente per l’invasione dell’Ucraina, “ne fanno un formidabile competitor”.