Romadailynews.it - Cina: persone ammirano paesaggi primaverili

Leggi su Romadailynews.it

Una foto aerea, scattata da un drone ieri 24 marzo 2025, mostra dei turisti che si godono i fiori nel punto panoramico di Qianduo nella citta’ di Xinghua, nella provincia orientale cinese del Jiangsu.Dopo l’equinozio di primavera, il quarto termine solare del calendario lunare cinese che quest’anno ricorreva il 20 marzo, le temperature stanno aumentando e i fiori sono in piena fioritura in tutto il Paese, attirando leche stanno all’aperto per godersi il periodo primaverile. Una nave da crociera naviga nella gola di Wuxia, una delle Tre Gole sul fiume Yangtze, nella contea di Wushan, nella municipalita’ sud-occidentale cinese di Chongqing, ieri 24 marzo 2025.Dopo l’equinozio di primavera, il quarto termine solare del calendario lunare cinese che quest’anno ricorreva il 20 marzo, le temperature stanno aumentando e i fiori sono in piena fioritura in tutto il Paese, attirando leche stanno all’aperto per godersi il periodo primaverile.