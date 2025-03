Romadailynews.it - Cina: migliorera’ qualita’, ampliera’ capacita’ di “economia d’argento” per anziani

Laraddoppiera’ gli sforzi per migliorare lae ampliare ladella sua “”, ovvero le attivita’ economiche legate all’ampia popolazione anziana del Paese, ha dichiarato ieri il vice ministro degli Affari Civili Tang Chengpei. Questi sforzi mirano a creare un ciclo positivo che combini lo sviluppo economico e il miglioramento dei mezzi di sussistenza delle persone, ha dichiarato Tang nelle sue osservazioni al China Development Forum 2025, che si e’ tenuto da domenica fino a ieri. Il periodo di 10 anni che va dal 2025 al 2035 e’ una finestra temporale importante per laper rispondere in modo proattivo alla sfida dell’invecchiamento della popolazione, ha affermato Tang. Il vice ministro ha illustrato gli sforzi per promuovere lo sviluppo integrato dell’industria dell’assistenza aglie di industrie come la cultura, il turismo, la salute, lo sport e i servizi domestici, per espandere la portata e gli scenari dei servizi di assistenza aglie per portare avanti i progetti di ristrutturazione delle case che offrono strutture piu’ adatte agli, tra gli altri sforzi.