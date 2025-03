Romadailynews.it - Cina: Mario Boselli, unilateralismo USA rappresenta seria sfida per commercio globale

L’approccio unilaterale adottato dagli Stati Unitiuna minaccia significativa per ile la stabilita’ economica, ha dichiarato, presidente della Iccf (Italy China Council Foundation), in una recente intervista a Xinhua.ha espresso una forte opposizione alle ultime politiche tariffarie statunitensi, definendole un “grave errore in tutti i sensi”. Il presidente ha sottolineato che nell’attuale clima economico, le imprese di tutto il mondo hanno bisogno di un ambiente stabile e prevedibile per prosperare. “Quello che le aziende non amano e’ l’incertezza”, ha affermato. “E l’aspetto piu’ preoccupante della politica estera ed economica degli Stati Uniti oggi e’ la sua imprevedibilita’, che erode le fondamenta del dialogo economicoe della fiducia politica”.