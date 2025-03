Romadailynews.it - Cina: Hainan ospita conferenza stampa per Conferenza annuale BFA

Questa foto, scattata oggi 25 marzo 2025, mostra una veduta dellaper ladel Boao Forum for Asia (BFA) 2025 e la presentazione del Rapporto di riferimento del BFA, tenutisi a Boao, nella provincia meridionale cinese di. A tema “L’Asia in un mondo in evoluzione: verso un futuro condiviso”, lae’ in corso qui da oggi 25 marzo fino al 28. Ladi quest’anno dovrebbe attirare circa 2.000 delegati da oltre 60 Paesi e regioni e piu’ di 1.100 giornalisti da circa 30 Paesi e regioni. Agenzia Xinhua