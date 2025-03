Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Laporte rompe il silenzio dopo l’assenza dalle gare: "Ho il Citomegalovirus"

Roma, 25 marzo 2025 – Quando si è assenti da troppo tempo e senza dare spiegazioni né in prima persona né a livello di squadra, le voci si susseguono e arrivano a toccare tante diverse opzioni di vario genere. Ildi Christophe, forse anche per questo, si è interrotto in queste ore, quando per la prima volta è arrivata una motivazione alla sua sparizione in questo primo lasso di stagione. Le dichiarazioni diFermo dallo scorso ottobre, il francese ha finalmente svelato il perchéche appena pochi giorni fa la sua Visma-Lease a Bike si era trincerata dietro la privacy e il rispetto della stessa, andando invece ad alimentare appunto la ridda di ipotesi che oggi invece conosce un nome e una fine. "A gennaio, poco prima di partire per un allenamento in altura, ho cominciato a sentirmi poco bene.