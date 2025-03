Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo, il Petrucci Zero24 Cycling Team

Ilcome scuola di vita, strumento di formazione e orgoglio di un territorio. È questa l’essenza del, recente identità di una realtà sportiva che affonda le sue radici nei 56 anni di storia del Pedale Chiaravallese. A pochi gironi dalla sua presentazione arrivano subito i successi. Domenica ha conquistato due allori grazie a Tommaso Cingolani e Edoardo Fiorini. Due vittorie individuali che si inseriscono in un contesto di eccellente lavoro di squadra. A Monte San Quirico, in provincia di Lucca, si è svolta la 74ª edizione della Coppa Giuseppe Cei, gara valida anche per la 55ª Coppa Francesco Tomei. Una manifestazione che ha richiamato alla partenza 168 atleti, confermandosi una delle corse più prestigiose del panorama nazionale. Tommaso Cingolani, già campione italiano di ciclocross e vincitore del titolo italiano a cronometro nella categoria allievi, ha conquistato la vittoria al termine di un finale combattuto e selettivo.