Ciao mamma vola in alto Lutto gravissimo per l’amato conduttore tv il cordoglio dei colleghi famosi

Un graveha colpito Enrico Brignano: è venuta a mancare la madre Anna, figura centrale nella vita dell’attore romano. L’annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram, dove Brignano ha condiviso con i suoi fan una foto dellaaccompagnata da parole di amore, gratitudine e commiato: “. ora puoire in, sappi che il nostro amore per te è infinito. vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto”.Il legame tra Enrico Brignano e la madre era profondo, spesso celebrato anche sul palco e nei suoi sketch comici, dove la donna diventava protagonista di divertenti aneddoti familiari. Indimenticabile quello in cui raccontava della sua “ossessione” per la pulizia della casa: “Non sia mai viene qualcuno!” – una frase diventata emblematica del suo umorismo affettuoso e popolare.