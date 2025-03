Thesocialpost.it - “Ciao mamma, vola in alto”. Lutto enorme per l’amato conduttore tv, il cordoglio dei colleghi vip

Immenso dolore per Enrico Brignano, che ha annunciato la scomparsa della madre Anna con un commovente messaggio su Instagram. L’attore romano ha condiviso alcune immagini di famiglia, accompagnate da parole cariche di affetto: “. Ora puoire in, sappi che il nostro amore per te è infinito”.Leggi anche:nel ciclismo, Alessandro Pavan trovato morto in casaL’ultimo saluto sui socialNel suo messaggio, Brignano ha ricordato anche il padre Antonino, scomparso 14 anni fa, immaginando un loro incontro nell’aldilà: “Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto”.Una vita tra Palombaro e Roma Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)La signora Anna, che aveva da poco compiuto 89 anni, era originaria di Palombaro, in provincia di Chieti, ma ha vissuto quasi tutta la sua vita a Dragona, vicino Roma, insieme al marito.