Chubby filter il filtro che fa ingrassare alimenta la cultura tossica della perfezione

Questomostra come saresti con 30 chili in più: ti ingrassa e ti fa vedere la versione di te peggiore, quella imperfetta, quella che non vorresti mai diventare. Sì, perché una delle prime creator a proporlo sulla piattaforma ci ha tenuto a specificare che se va regolarmente in palestra è per non ridursi in quello stato. Non c'è nulla di sbagliato ad andare in palestra, gesto che ha a che fare con la salute, in primis. Ma perché deve diventare un sottile modo per denigrare qualcuno, "colpevole" di non rispettare certi standard estetici?