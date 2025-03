Romadailynews.it - Choco Italia sulla scalinata di San Pietro e Paolo

In zona EUR, a Roma, dal 28 al 30 marzo.Sarà ladi Sandell’EUR a fare da cornice alla prossima tappa diItalia, in programma da venerdì 28 a domenica 30 marzo. Un capolavoro del Novecento che custodisce la quarta cupola per dimensione della città di Roma e la terza per altezza. Un impianto scenografico che lascia senza fiato ma che, allo stesso tempo, restituisce spazio ad un minimalismo intimista.È qui che la fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane si svolgerà questo fine settimana, ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, con ingresso libero e gratuito.Organizzata da Roma 2000 Eventi, in collaborazione con l’Associazione Italia Eventi, la manifestazione gode del patrocinio del Municipio IX di Roma, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione Thelate Way.