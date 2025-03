Lanazione.it - Choc in autostrada: operaio di 38 anni muore travolto da un tir mentre lavora in A1

Leggi su Lanazione.it

Orvieto (Terni), 25 marzo 2025 – Ennesima tragedia sul lavoro. E’ successa questa mattina sull'Autosole, nei pressi di Orvieto, dove undi 38è stato investito da un mezzo pesantestavando sulla carreggiata nord dell'A1, nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, in direzione Firenze. L'uomo, residente proprio a Orvieto, era dipendente di una ditta locale incaricata della manutenzionele. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto poco prima delle 8,l'era impegnato nelle operazioni di attivazione di un cantiere regolarmente segnalato al traffico. Nonostante le precauzioni, un mezzo pesante in transito lo ha, e per l’uomo non c’è stato scampo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale di Orvieto, che hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.