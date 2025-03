Lanazione.it - Chiuso il parcheggio abusivo: "Era una situazione scandalosa"

Leggi su Lanazione.it

È statoilin via San Giusto a pochi passi dall’aeroporto di Pisa, Galileo Galilei. Ad annunciarlo è l’assessore del comune di Pisa, Paolo Pesciatini in un question time ieri in consiglio comunale, del capogruppo di Diritti in comune, Ciccio Auletta. La vicenda risale a gennaio scorso quanto in prima commissione era emerso che ilAeroporto Pisa Park in via San Giusto benchéfosse ancora in attività. "Con atto numero 513 del 10 marzo 2025 – ha comunicato Pesciatini all’aula -, è stato emesso provvedimento inibitorio di cessazione immeditata dell’attività in questione". Quelera attivo secondo il capogruppo Auletta da almeno 10 anni. "Unasemplicemente– ha spiegato -, che si protrae da anni e anni, mostra che il sistema di controlli dell’amministrazione comunale è assolutamente inadeguato.