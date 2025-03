Ilfattoquotidiano.it - “Chiudete le tende e spegnete le luci. Siamo minacciati”: passeggeri di una crociera terrorizzati dagli ordini del capitano, ma c’è un motivo serio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tremila passeggerei a bordo della lussuosa nave Cunard Queen Anne sono rimastida un insolito messaggio diramato in diffusione audio dal: “ledei finestrini ele“.Il? “Livello elevato di allerta per la sicurezza a causa di possibili minacce di pirateria“. Esatto propri i temutissimi pirati, a quanto pare sono più attivi che mai nel 2025. E no non si parla del simpatico Jack Sparrow de “I Pirati dei Caraibi”.L’annuncio ha anche aggiunto che la passeggiata esterna sarebbe stata chiusa a tutti idalle 21 alle 17 per un periodo di due giorni, mentre solo le“essenziali” sarebbero state accese nelle aree esterne comuni della nave. Tutto per garantire la sicurezza personale dell’equipaggio di bordo e dei