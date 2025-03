Chietitoday.it - Chieti in marcia per la legalità: Libera celebra 30 anni di impegno

Leggi su Chietitoday.it

Un fiume in piena lungo le strade principali del centro storico cittadino: è il corteo diche oggi, 25 marzo, festeggia i 30di azione come associazione storica per la lotta alla mafia.Una manifestazione che ha coinvolto centinaia di studenti, migliaia di ragazzi delle scuole di.