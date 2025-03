Ilpescara.it - Chiesto l'ergastolo per il compagno di Alina Cozac, la 41enne uccisa a Spoltore nel 2023

La sentenza della corte d’assise di Chieti presieduta dal giudice Guido Campli è attesa per il 31 marzo e per l’accusa la condanna deve essere quella dell’. Questa infatti la richiesta avanzata dalla procura per Mirko De Martinis, il 49enne accusato di aver ucciso la compagna