Ilrestodelcarlino.it - Chiedeva il ’pizzo’: vigile alla sbarra: "Fatti gravi, dovrà risarcire i danni"

Se leaccuse contro di lui saranno confermate al processo e ilverrà condannato, "chiederemo il risarcimento dei". Il Comune di Santarcangelo e l’Unione dei comuni della Valmarecchia (l’ente da cui dipende la polizia locale) si costituiranno parte al civile al processo che partirà il 16 aprile contro un agente accusato di concussione. Un anno fa l’agente, un 53enne di origini campane ma da tempo in servizio al comando della polizia locale di Santarcangelo, era finito agli arresti domiciliari dopo l’indagine scattata nei suoi confronti e condotta dSquadra mobile della polizia. Sette gli episodi di concussione contestati al, di cui almeno tre consumati. L’agente si presentava dai titolari di attività commerciali a Santarcangelo, Verucchio e in altri comuni della Valmarecchia, chiedendo il ‘pizzo’ per evitare ai negozianti eventuali controlli e multe.