Chiara festeggia in un hotel di lusso sfoggiando un look seducente

Sono giorni di celebrazione perFerragni, poiché i compleanni dei suoi due figli, Leone e Vittoria Lucia Ferragni, ricadono in questo periodo di marzo. L’influencer ha condiviso le sue emozioni sui social, dedicando dolci messaggi ai suoi bambini. Attraverso i post su Instagram,ha voluto esprimere i suoi auguri e ricordare i momenti della loro nascita, rendendo questi giorni ancora più speciali.Perre i compleanni,Ferragni ha organizzato una festa unica, un evento condiviso per entrambi i bambini, caratterizzato da decorazioni con palloncini e dettagli in rosa e blu. In particolare, Vittoria ha ricevuto un’ulteriore celebrazione con un pranzo in undia Milano, dove gli ospiti sono stati accolti da una tavola splendidamente decorata con rose rosa, creando un’atmosfera incantevole per l’occasione.