Chiara Ferragni sorprende tutti | la festa di compleanno per Vittoria in una location inaspettata

Nel corso di un periodo difficile,ha recentemente celebrato ildella figlia, avvenuto il 22 marzo 2025. L’influencer ha condiviso un video sui social, esprimendo il desiderio di raccontare molte esperienze vissute, senza però entrare nei dettagli. Laperè stata organizzata con grande cura, in un contesto di affetto e attenzione.esclusiva per laL’evento si è svolto in una dellepiù esclusive di Milano, il Palazzo Parigi, un prestigioso hotel che offre un’atmosfera elegante e raffinata. La mattina della, la casa diera decorata con una miriade di palloncini rosa, creando un’atmosfera festosa ente per la piccola. La giornata è proseguita con un pranzo in famiglia, caratterizzato da piatti tipici della tradizione milanese e ambienti arredati con gusto.